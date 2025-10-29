Кәмила Қапан жасөспірімдер Азиадасында күміс медаль иеленді
Джиу-джитсудан Қазақстан құрамасының өкілі Кәмила Қапан Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы 52 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде финалға дейін жетті.
Ол шешуші кездесуде Анабель София Риваспен (Сингапур) кездесіп, қарсыласына жол берді.
Осылайша, Кәмила Қапан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарын күміс медальмен аяқтады.
