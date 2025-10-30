#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Спорт

Жасөспірімдер Азиадасы: Ілияс Балтағазы джиу-джитсудан қазақстандық дербиде жеңіске жетті

Жасөспірімдер Азиадасы: Ілияс Балтағазы джиу-джитсудан қазақстандық дербиде жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 19:20 Сурет: olympic.kz
Джиу-джитсудан Қазақстан құрамасының өкілі Ілияс Балтағазы Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында Қазақстан құрамасының қоржынына қола медальді салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қола жүлде үшін өткен белдесуде Ілияс командаласы Айдар Болыспен кездесті.

Қазақстандық дербидің қорытындысы бойынша Балтағазы жеңіске жетіп, жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының қола жүлдегері атанды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Джиу-джитсу: Лейла Рахымжанова жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында үшінші орын алды
20:00, Бүгін
Джиу-джитсу: Лейла Рахымжанова жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында үшінші орын алды
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан джиу-джитсудан екі медаль жеңіп алды
18:28, 29 қазан 2025
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан джиу-джитсудан екі медаль жеңіп алды
Абдулла Батырбек джиу-джитсудан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды
20:28, 29 қазан 2025
Абдулла Батырбек джиу-джитсудан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: