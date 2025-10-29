Дзюдошы Алуа Балтабай жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдегер атанды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы дзюдодан Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс медаль иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде ел намысын қорғаған Алуа Балтабай екінші орын алды.
Финалда отандасымыз ирандық Махши Шакибаимен белдесіп, қарсыласына жол берді.
Осылайша Балтабай Азия ойындарын күміс жүлдемен аяқтады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript