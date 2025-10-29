#Қазақстан
Спорт

Қазақстандық бес дзюдошы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының финалына шықты

Қазақстандық бес дзюдошы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 19:40 Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында дзюдодан Қазақстан құрамасының бес өкілі алтын медаль үшін күреседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Финалға шыққан спортшылар тізімі:

50 келіге дейін: Әділжан Нұрбекен

55 келіге дейін: Аслан Ерғалиев

48 келіге дейін: Алуа Балтабай

66 келіге дейін: Бекәлі Еркен

52 келіге дейін: Фатима Сұпығалиева

Ал Інжу Сахабадин (44 келіге дейін) мен Әдия Жанахмет (40 келіге дейін) қола жүлде үшін белдеседі.

Дзюдошы Алуа Балтабай жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдегер атанды
21:30, Бүгін
Қазақстандық ауыр атлет жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бесінші орын алды
18:43, 27 қазан 2025
Қазақстандық жеңіл атлеттер жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының финалына шықты
20:55, 24 қазан 2025
