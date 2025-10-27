#Қазақстан
Спорт

Қазақстандық ауыр атлет жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бесінші орын алды

Ауыр атлетика, Снежана Кашкарова, Бахрейн, жасөспірімдер, Азия ойындары, бесінші орын, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 18:43 Сурет: olympic.kz
Ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Снежана Кашкарова Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында сынға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жүлде үшін бақ сынады, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Қоссайыс қорытындысы бойынша Кашкарова 161 (70+81) келіні еңсеріп, бесінші орынды иеленді.

  1. Алтын медальді Қытай спортшысы Лань Синьи жеңіп алды: 170 (77+93) келі.
  2. Күміс жүлде Солтүстік Корея өкілі Джу Ген Кимге бұйырды: 168 (76+92) келі.
  3. Қола жүлдені Филиппин спортшысы Александра Диас иеленді: 162 (70+92) келі.

Бұған дейін Таеквондодан Қытайдың Уси қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы екінші медальға ие болғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Триатлон: Рамазан Айнегов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды
18:50, 23 қазан 2025
Триатлон: Рамазан Айнегов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
18:29, 21 қазан 2025
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
Пенчак силаттан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында отандық спортшы қола жүлдегер атанды
18:45, 20 қазан 2025
Пенчак силаттан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында отандық спортшы қола жүлдегер атанды
