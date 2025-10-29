#Қазақстан
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Ауыр атлет Нұржан Жұмабай Азия рекордын жаңартып, жасөспірімдер Азиядасында жеңімпаз атанды

Ауыр атлет Нұржан Жұмабай Азия рекордын жаңартып, жасөспірімдер Азиядасында жеңімпаз атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 20:15 Сурет: olympic.kz
Ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Нұржан Жұмабай Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

79 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен спортшы жұлқа көтеруде алтын медаль жеңіп алды.

Жұмабай ең сәтті мүмкіндігінде 146 келіні көтеріп, жасөспірімдер арасында Азия және Азия ойындарының рекордын жаңартты.

Екінші орын Бахрейн өкілі Эдриан Граньяға (142 келі) бұйырды. Үшінші нәтиже көрсеткен Түрікменстан спортшысы Дидарбек Джумабаев (138 келі) қола жүлдегер атанды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Абдулла Батырбек джиу-джитсудан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды
20:28, Бүгін
Абдулла Батырбек джиу-джитсудан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды
Қазақстандық ауыр атлет жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бесінші орын алды
18:43, 27 қазан 2025
Қазақстандық ауыр атлет жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бесінші орын алды
Ауыр атлет Бейбарыс Ерсейіт жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қос медаль иеленді
20:45, 27 қазан 2025
Ауыр атлет Бейбарыс Ерсейіт жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қос медаль иеленді
