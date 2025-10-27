Таеквондошы Айдана Құмартаева әлем чемпионатында қола медаль еншіледі
Сурет: Қазақстанның таеквондо федерациясы
Таеквондодан Қытайдың Уси қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы екінші медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Айдана Құмартаева жарыстың қола жүлдегері атанды. Ол 46 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде үздік үштікке енді, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Жартылай финалда Айдана түрік спортшысы Эмине Гёгебаканмен кездесіп, бұл кездесуде қарсыласына есе жіберді. Осылайша Құмартаева әлем чемпионатын үшінші орынмен аяқтады.
Айта кетейік, бұған дейін Нодира Ахмедова да қола медаль иеленген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript