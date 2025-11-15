#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Спорт жаңалықтары
Спорт

Қазақстан нысана көздеуден әлем чемпионатында екінші қола медалін жеңіп алды

Қазақстан нысана көздеуден әлем чемпионатында екінші қола медалін жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 18:01 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Каирде (Мысыр) өтіп жатқан әлем чемпионатында екінші жүлдесін олжалады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жолы медальді ерлер құрамасы еншіледі. Отандастарымыз 25 метрге тапаншамен ату бойынша командалық жарыста үшінші орын алды.

Жүлдегерлер қатарында Никита Чирюкин, Кирилл Федькин және Артемий Кабаков бар.

Бірінші орынды Оңтүстік Корея иеленсе, Қытай екінші орынға тұрақтады.

Айта кетейік, бұған дейін әлем чемпионатында 50 метрге мылтықпен үш қалыптан ату бойынша командалық жарыста Александра Ле, Арина Малиновская және Елизавета Безрукова үшінші орын алған еді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дастан Сәтпаев Бельгиямен матчта есеп ашып, Қазақстан құрамасындағы алғашқы голын салды
20:14, Бүгін
Дастан Сәтпаев Бельгиямен матчта есеп ашып, Қазақстан құрамасындағы алғашқы голын салды
Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Каирдегі әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды
19:42, 11 қараша 2025
Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Каирдегі әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды
Ислам Сәтпаев нысана көздеуден Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
14:15, 21 тамыз 2025
Ислам Сәтпаев нысана көздеуден Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
