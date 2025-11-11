#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
525.28
607.85
6.47
Спорт

Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Каирдегі әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды

Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Каирдегі әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 19:42 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Каирде (Мысыр) өтіп жатқан әлем чемпионатында алғашқы медаліне қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйелдер құрамасы үшінші орынға ие болды.

Александра Ле, Арина Малиновская және Елизавета Безрукова 50 метрге үш қалыптан ату бағдарламасында үшінші нәтиже көрсетті.

Алтын медаль Қытай құрамасына бұйырса, күміс жүлдені Швейцария еншіледі.

Айта кетейік, әлем чемпионаты 18 қарашаға дейін жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан құрамасы суда жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс жүлдегер атанды
22:41, Бүгін
Қазақстан құрамасы суда жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс жүлдегер атанды
Ислам Сәтпаев нысана көздеуден Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
14:15, 21 тамыз 2025
Ислам Сәтпаев нысана көздеуден Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
Қазақстанның əйелдер құрамасы Азия чемпионатында күміс медаль жеңіп алды
15:27, 13 қаңтар 2024
Қазақстанның əйелдер құрамасы Азия чемпионатында күміс медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: