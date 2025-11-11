Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Каирдегі әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Каирде (Мысыр) өтіп жатқан әлем чемпионатында алғашқы медаліне қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әйелдер құрамасы үшінші орынға ие болды.
Александра Ле, Арина Малиновская және Елизавета Безрукова 50 метрге үш қалыптан ату бағдарламасында үшінші нәтиже көрсетті.
Алтын медаль Қытай құрамасына бұйырса, күміс жүлдені Швейцария еншіледі.
Айта кетейік, әлем чемпионаты 18 қарашаға дейін жалғасады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript