#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Спорт

Ислам Сәтпаев нысана көздеуден Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды

Ислам Сәтпаев нысана көздеуден Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 14:15 Сурет: olympic.kz
2024 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері, нысана көздеуден Қазақстан құрамасының өкілі Ислам Сәтпаев Шымкентте өтіп жатқан Азия чемпионатында жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 10 метрлік пневматикалық винтовкадан ату бағдарламасында алтын медаль иеленді. Финалда ол 250,1 ұпай жинады.

Екінші орынға 249,8 ұпаймен қытайлық Лу Динкэ жайғасты. Оңтүстіккореялық Пак Хаджун 228,7 ұпай жинап, қола медальға ие болды.

Еске салайық, бұған дейін әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Анна Стратан Болгарияның Самоков қаласында өтіп жатқан U20 санатындағы әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болғанын жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Диас Сейітқалиев грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатының жартылай финалына жолдама алды
Спорт
18:48, Бүгін
Диас Сейітқалиев грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатының жартылай финалына жолдама алды
Жеңіл атлет Иван Иванов Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды
Спорт
17:43, Бүгін
Жеңіл атлет Иван Иванов Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды
Қазақстандық еркін күрес шеберлері U20 санатындағы әлем чемпионатын бес медальмен аяқтады
Спорт
17:03, Бүгін
Қазақстандық еркін күрес шеберлері U20 санатындағы әлем чемпионатын бес медальмен аяқтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: