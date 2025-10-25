#Қазақстан
Спорт

Нодира Ахмедова таеквондодан әлем чемпионатында қола медаль еншіледі

Нодира Ахмедова, таеквондо, әлем чемпионаты, қола медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2025 17:11 Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстан құрамасының таеквондошысы Нодира Ахмедова Қытайдың Уси қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында қола жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 49 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде ел намысын қорғады, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Ол жартылай финалға дейін жетіп, Тайбэй өкілі Юн Люге жол берді. Нәтижесінде Нодира әлем чемпионатын қола медальмен аяқтады.

Айта кетейік, Қазақстан әйелдер арасындағы әлем чемпионатында соңғы рет 2007 жылы жүлдеге ие болған еді. Сол кезде Назгүл Тәжіғұлова (51 келіге дейін) жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілген еді.

2024 жылы Париждегі Олимпиадада алтын медаль алып, елге оралғанда Елдос Сметовке кәсіпкерлер қауымы қымбат автокөлік сыйға тартқаны белгілі. Енді соны спортшы сатылымға шығарып қойыпты.

