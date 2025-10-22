"Жұғысты болсын!". Елдос Сметов өзіне тарту етілген көлікті сатылымға шығарды
Париж Олимпиадасының чемпионы, дзюдошы Елдос Сметов өзіне сыйға берілген автокөлікті сатылымға шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2024 жылы Париждегі Олимпиадада алтын медаль алып, елге оралғанда Елдос Сметовке кәсіпкерлер қауымы қымбат автокөлік сыйға тартқаны белгілі. Енді соны спортшы сатылымға шығарды.
Ол Instagram парақшасындағы stories бөлімінде Mercedes AMG GLE маркалы автомобильдің суретін орналастырып, оны сататынын хабарлады. Суреттің жоғары жағында алтын медальдың да белгісі қойылған.
"Жұғысты болсын!" деп жазыпты чемпион сурет сипаттамасында.
Спортшы көлігін 45 млн теңгеге бағалапты.
