Әйелдер күресінен әлем чемпионатында Қазақстан өкілі қола медаль еншіледі
Сурет: olympic.kz
Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Анна Стратан Болгарияның Самоков қаласында өтіп жатқан U20 санатындағы әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы 57 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде үшінші орын алды.
Шешуші белдесуде Стратан Швеция спортшысы Тиндра Дальмирді 9:1 есебімен жеңді.
Бұған дейін Қазақстан стенд атудан Азия чемпионатында қола медаль иеленгенін жазғанбыз.
