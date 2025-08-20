#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Әйелдер күресінен әлем чемпионатында Қазақстан өкілі қола медаль еншіледі

Әйелдер күресі, әлем чемпионаты, Қазақстан, қола медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 21:44 Сурет: olympic.kz
Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Анна Стратан Болгарияның Самоков қаласында өтіп жатқан U20 санатындағы әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 57 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде үшінші орын алды. 

Шешуші белдесуде Стратан Швеция спортшысы Тиндра Дальмирді 9:1 есебімен жеңді.

Бұған дейін Қазақстан стенд атудан Азия чемпионатында қола медаль иеленгенін жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
