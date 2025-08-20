#Қазақстан
Қазақстан стенд атудан Азия чемпионатында қола медаль иеленді

Стенд ату, Шымкент, Азия чемпионаты, қола медаль, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 21:39 Сурет: olympic.kz
Шымкентте спорттық атудан Азия чемпионаты өтіп жатыр. Қазақстан құрамасы стенд атудан өз жеріндегі турнирде қола жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анастасия Молчанова жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді. Ол "скит" бағдарламасында сәтті өнер көрсетті.

Алтын медальды Қытай спортшысы Цзян Итин иеленді. Оның командаласы Чэ Юйфэй екінші орынға табан тіреді.

Бұған дейін қазақстандық жеңіл атлеттер Ташкенттегі турнирде төрт алтын медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Әйелдер күресінен әлем чемпионатында Қазақстан өкілі қола медаль еншіледі
Спорт
21:44, Бүгін
Әйелдер күресінен әлем чемпионатында Қазақстан өкілі қола медаль еншіледі
Қазақстандық жеңіл атлеттер Ташкенттегі турнирде төрт алтын медаль жеңіп алды
Спорт
16:18, Бүгін
Қазақстандық жеңіл атлеттер Ташкенттегі турнирде төрт алтын медаль жеңіп алды
Шавкат Рахмонов UFC үздік 15 файтері қатарында
Спорт
13:03, Бүгін
Шавкат Рахмонов UFC үздік 15 файтері қатарында
