Спорт

Стенд ату: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды

Стенд ату: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 17:57 Сурет: olympic.kz
Шымкентте өтіп жатқан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы стенд атудан қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Біздің мергендер аралас командалар арасындағы «трап» сайысында жүлделі үшінші орынға көтерілді.

Бұл жетістікке Айжан Досмағамбетова мен Әлішер Айсалбаев қол жеткізді. Тағы бір қола медаль Тайбэй командасына бұйырды.

Ал, финалда Қытай мен Кувейт құрамалары өзара мықтыны анықтайды.


Оқи отырыңыз
УЕФА "Қайрат" үшін Чемпиондар лигасында жаңа үлгідегі доптар дайындады
Спорт
19:03, Бүгін
УЕФА "Қайрат" үшін Чемпиондар лигасында жаңа үлгідегі доптар дайындады
Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатының ширек финалына шыға алмады
Спорт
13:33, Бүгін
Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатының ширек финалына шыға алмады
Темірлан Анарбеков – қазақстандық футболдың жаңа жұлдызы: "Қайрат" қақпашысы туралы не білеміз
Спорт
12:59, Бүгін
Темірлан Анарбеков – қазақстандық футболдың жаңа жұлдызы: "Қайрат" қақпашысы туралы не білеміз
Соңғы
Танымал
