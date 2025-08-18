#Қазақстан
Спорт

Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды

Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 17:23 Сурет: olympic.kz
Слаломды есуден Қытайдың Сяси қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы тағы екі медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жолы спортшыларымыз "байдарка-кросс" сынында көзге түсті.

Александр Коробов екінші орын иеленді. Екатерина Таранцева қола жүлдегер атанды.

Еске сала кетейік, бұған дейін Таранцева "байдарка жалғыз" жарысында күміс медаль алған болатын. Ал Александр Куликов пен Анастасия Ананьева "каное жалғыз" сайысында қола жүлде еншілеген еді.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан бадминтоннан Ганадағы турнирде қола жүлдеге қол жеткізді
Спорт
13:14, Бүгін
Қазақстан бадминтоннан Ганадағы турнирде қола жүлдеге қол жеткізді
Еркін күрес шебері Едіге Қасымбек U20 әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі
Спорт
11:12, Бүгін
Еркін күрес шебері Едіге Қасымбек U20 әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі
Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Спорт
10:48, Бүгін
Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
