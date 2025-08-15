Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында тағы екі медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Қытайдың Сяси қаласында слаломды есуден Азия чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Кезекті жарыс күнінде Қазақстан құрамасы екі медаль жеңіп алды. Екеуі де қола жүлде болды.
Үшінші орынға Анастасия Ананьева мен Александр Куликов көтерілді. Олар каное жалғыз дисциплинасында жүлдегер атанды.
Айта кетейік, қазақстандықтардың қоржынында қазір үш жүлде бар. Бұған дейін Екатерина Таранцева (байдарка жалғыз) күміс медаль иеленген еді.
