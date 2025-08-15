#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Спорт

Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында тағы екі медаль жеңіп алды

Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында тағы екі медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 19:33
Қытайдың Сяси қаласында слаломды есуден Азия чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кезекті жарыс күнінде Қазақстан құрамасы екі медаль жеңіп алды. Екеуі де қола жүлде болды.

Үшінші орынға Анастасия Ананьева мен Александр Куликов көтерілді. Олар каное жалғыз дисциплинасында жүлдегер атанды.

Айта кетейік, қазақстандықтардың қоржынында қазір үш жүлде бар. Бұған дейін Екатерина Таранцева (байдарка жалғыз) күміс медаль иеленген еді.

Айдос Қали
