Слаломды есуден Азия чемпионаты: Екатерина Таранцева күміс жүлдеге ие болды
Сурет: olympic.kz
Қытайдың Сиаси қаласында слаломды есуден Азия чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыстың алғашқы күнінде Қазақстан құрамасының қоржынына күміс медаль түсті.
Байдарка жалғыз дисциплинасында ел намысын қорғаған Екатерина Таранцева 104.82 нәтижесімен мәреге екенші болып жетті.
Айта кетейік, Азия чемпионаты 17 тамызға дейін жалғасады.
