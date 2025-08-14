#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Спорт

Слаломды есуден Азия чемпионаты: Екатерина Таранцева күміс жүлдеге ие болды

Слаломды есуден Азия чемпионаты: Екатерина Таранцева күміс жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 13:38 Сурет: olympic.kz
Қытайдың Сиаси қаласында слаломды есуден Азия чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың алғашқы күнінде Қазақстан құрамасының қоржынына күміс медаль түсті.

Байдарка жалғыз дисциплинасында ел намысын қорғаған Екатерина Таранцева 104.82 нәтижесімен мәреге екенші болып жетті.

Айта кетейік, Азия чемпионаты 17 тамызға дейін жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Президент кубогы: Қазақстандық жұп камбэк жасап, жартылай финалға шықты
Спорт
13:42, Бүгін
Президент кубогы: Қазақстандық жұп камбэк жасап, жартылай финалға шықты
Рыбакина әлемнің 6-ракеткасын жеңіп, Цинциннати турнирінің ширек финалына шықты
Спорт
11:01, Бүгін
Рыбакина әлемнің 6-ракеткасын жеңіп, Цинциннати турнирінің ширек финалына шықты
Дмитрий Панарин бадминтон бойынша бірнеше турнирге қатысады
Спорт
22:52, 13 тамыз 2025
Дмитрий Панарин бадминтон бойынша бірнеше турнирге қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: