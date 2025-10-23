#Қазақстан
Спорт

Триатлон: Рамазан Айнегов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды

Триатлон: Рамазан Айнегов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 18:50 Сурет: olympic.kz
Триатлоннан Қазақстан жасөспірімдер құрамасының өкілі Рамазан Айнегов Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс "суперспринт" бағдарламасы бойынша өтті.

Қазақстан намысын екі спортшы қорғады. Нәтижесінде Рамазан Айнегов екінші болып мәре сызығын кесті. Ал Артем Бедрин жетінші орын алды.

Жарыс жеңімпазы - қытайлық Ли Янсон, оңтүстіккореялық Ву Хён Кан үздік үштікті түйіндеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жеңіл атлет Глеб Клепинин жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
20:37, Бүгін
Жеңіл атлет Глеб Клепинин жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
Қазақстан Азия ойындарында велоспорттан тағы бір қола жүлдеге ие болды
09:14, 03 қазан 2023
Қазақстан Азия ойындарында велоспорттан тағы бір қола жүлдеге ие болды
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
18:29, 21 қазан 2025
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
