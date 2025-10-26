#Қазақстан
Спорт

Таеквондодан жасөспірімдер Азиадасы: Нұрәлі Махмұт күміс жүлдеге ие болды

Таеквондодан жасөспірімдер Азиадасы: Нұрәлі Махмұт күміс жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 18:30 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының таеквондошысы Нұрәлі Махмұт Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

63 келіге дейінгі салмақтың финалында ол өзбекстандық Омадбек Отабековке есе жіберді.

Кездесу 2:1 есебімен қарсыластың пайдасына аяқталды.

Айта кетейік, бұған дейін Евгений Васенкин 55 келіге дейінгі салмақта алтын медаль жеңіп алған болатын.

Айдос Қали
