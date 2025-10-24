#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Қазақстандық жеңіл атлеттер жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының финалына шықты

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 20:55 Фото: zakon.kz
Жеңіл атлетикадан Қазақстан құрамасының бес өкілі Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маргарита Косинова мен Афина Чолакиди 400 метрге кедергілер арқылы жүгірудің іріктеу кезеңінде сәтті өнер көрсетті, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Сондай-ақ қазақстандық спортшылар 800 метрлік қашықтықта да финалға шықты.

Дмитрий Спаский өз жарысын жеңіспен аяқтап, енді 2025 жылғы жасөспірімдер Азиадасының медалі үшін бақ сынайды.

Ал қыздар арасында финалға Жалила Қанат пен Диана Салмина іріктеуден өтті.

Бұған дейін таеквондодан Қазақстан құрамасының өкілі Айым Серікбаева Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында ел қоржынына екінші алтынды салғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жеңіл атлет Глеб Клепинин жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
20:37, 23 қазан 2025
Жеңіл атлет Глеб Клепинин жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
Муай-тай: Камила Абдолда Азия ойындарының ширек финалына шықты
19:58, 23 қазан 2025
Муай-тай: Камила Абдолда Азия ойындарының ширек финалына шықты
Жүзуші Максим Сказобцов жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының финалына шықты
15:32, 21 тамыз 2025
Жүзуші Максим Сказобцов жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: