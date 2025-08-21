Жүзуші Максим Сказобцов жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Жүзуден Қазақстан құрамасының өкілі Максим Сказобцов Румынияның Отопене қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы 100 метр қашықтыққа баттерфляй әдісімен жүзуде шешуші кезеңге шықты.
Жартылай финалдық кезеңде ол үшінші болып мәреге жетті. Ал финалға Сказобцов алтыншы нәтижемен іріктелді.
Айта кетейік, финал бүгін, 21 тамызда өтеді.
