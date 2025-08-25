#Қазақстан
Спорт

Жүзуші Максим Сказобцов жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында медальға бір қадам жетпей қалды

Жүзуші Максим Сказобцов жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында медальға бір қадам жетпей қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2025 18:20 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық жүзуші Максим Сказобцов Румынияның Отопень қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында екі финалға қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

100 метрге баттерфляй әдісімен жүзуде медальға бір қадам жетпей қалды. Ол төртінші болып мәреге жетті.

Сондай-ақ Максим Сказобцов пен Ришат Жұмағұлов 50 метрге баттерфляй әдісімен жүзуде де финалға шықты.

Бұл сында Максим бесінші, ал Жұмағұлов сегізінші орын алды.

Еске салайық, бұған дейін жүзуші Максим Сказобцов жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының финалына шыққанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Таеквондодан Оңтүстік Кореяда өтетін Гран-при кезеңіне қатысатын қазақстандықтар анықталды
Спорт
20:53, Бүгін
Таеквондодан Оңтүстік Кореяда өтетін Гран-при кезеңіне қатысатын қазақстандықтар анықталды
"Қайрат" – "Селтик" матчы: тегін автобустар қай жерлерден жүреді
Спорт
18:51, Бүгін
"Қайрат" – "Селтик" матчы: тегін автобустар қай жерлерден жүреді
Алматыда спорттық құзға өрмелеуден Азия кубогының кезеңі өтеді
Спорт
15:14, Бүгін
Алматыда спорттық құзға өрмелеуден Азия кубогының кезеңі өтеді
