Спорт

Таеквондошы Евгений Васенкин Азия ойындарының жартылай финалына шықты

Таеквондошы Евгений Васенкин Азия ойындарының жартылай финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 15:56 Сурет: olympic.kz
Таеквондодан Қазақстан құрамасының өкілі Евгений Васенкин Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының ширек финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жартылай финалға шығу үшін ол филиппиндік Мэтт Лавестримен күш сынасты.

Евгений бұл кездесуде 2:0 есебімен жеңіске жетті.

55 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өтетін жартылай финалда ол Иордания спортшысы Ахмад Альрабабахпен кездеседі.

Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
