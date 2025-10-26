#Қазақстан
Спорт

Таеквондошы Евгений Васенкин жасөспірімдер Азиадасының алтын медалі үшін бақ сынайды

Таеквондошы Евгений Васенкин жасөспірімдер Азиадасының алтын медалі үшін бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 16:51 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық таеквондошы Евгений Васенкин Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының жартылай финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 55 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде финалға жолдама алды.

Жартылай финалда Васенкин Иордания өкілі Ахмад Альрабабахты 2:0 есебімен жеңді.

Финалдық айқас 26 қазанда өтеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Евгений Васенкин таеквондодан жасөспірімдер Азиадасының алтын жүлдегері атанды
18:15, Бүгін
Евгений Васенкин таеквондодан жасөспірімдер Азиадасының алтын жүлдегері атанды
Таеквондошы Евгений Васенкин Азия ойындарының жартылай финалына шықты
15:56, Бүгін
Таеквондошы Евгений Васенкин Азия ойындарының жартылай финалына шықты
MMA: Нұртілеу Өтеген мен Санжар Иманғали жасөспірімдер Азиадасында күміс медальға ие болды
16:56, 25 қазан 2025
MMA: Нұртілеу Өтеген мен Санжар Иманғали жасөспірімдер Азиадасында күміс медальға ие болды
