#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Спорт

Таеквондошы Айым Серікбаева жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль иеленді

Алтын медаль, таеквондо, Айым Серікбаева, жасөспірімдер Азиадасы, Бахрейн, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 19:25 Сурет: ҚР ҰОК
Таеквондодан Қазақстан құрамасының өкілі Айым Серікбаева Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында ел қоржынына екінші алтынды салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 44 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қарсылас шақ келтірмеді, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Финалда Серікбаева вьетнамдық Хуэн Хоанды 2:0 есебімен сенімді түрде жеңді.

Осылайша, Қазақстан құрамасының еншісінде екі алтын медаль бар. Бұған дейін алғашқы алтын медальді велошабандоздар аралас эстафетада жеңіп алған болатын.

Айта кетсек, бүгіндері Қытайдың Чунцин қаласында мәнерлеп сырғанаудан Гран-при кезеңі басталды. Бұл жарысқа Қазақстан атынан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Михаил Шайдоров қатысуда. Бүгінгі жарыста төрешілер Шайдоровты таң қалдырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Триатлон: Рамазан Айнегов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды
18:50, 23 қазан 2025
Триатлон: Рамазан Айнегов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды
Жеңіл атлет Глеб Клепинин жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
20:37, 23 қазан 2025
Жеңіл атлет Глеб Клепинин жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан құрамасы гандболдан Иранға есе жіберді
20:54, 23 қазан 2025
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан құрамасы гандболдан Иранға есе жіберді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: