Таеквондошы Айым Серікбаева жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль иеленді
Сурет: ҚР ҰОК
Таеквондодан Қазақстан құрамасының өкілі Айым Серікбаева Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында ел қоржынына екінші алтынды салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 44 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қарсылас шақ келтірмеді, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Финалда Серікбаева вьетнамдық Хуэн Хоанды 2:0 есебімен сенімді түрде жеңді.
Осылайша, Қазақстан құрамасының еншісінде екі алтын медаль бар. Бұған дейін алғашқы алтын медальді велошабандоздар аралас эстафетада жеңіп алған болатын.
Айта кетсек, бүгіндері Қытайдың Чунцин қаласында мәнерлеп сырғанаудан Гран-при кезеңі басталды. Бұл жарысқа Қазақстан атынан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Михаил Шайдоров қатысуда. Бүгінгі жарыста төрешілер Шайдоровты таң қалдырды.
