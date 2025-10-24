#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61

Спорт жаңалықтары
Спорт

Мәнерлер сырғанаудан Қытай Гран-приіне қазылық етуші төрешілер Шайдоровты таң қалдырды

Михаил Шайдоров, мәнерлеп сырғанау, Қытай, Гран при, қысқа бағдарлама, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 18:24 Сурет: Instagram/mikhail_shaidorov
Қытайдың Чунцин қаласында мәнерлеп сырғанаудан Гран-при кезеңі басталды. Бұл жарысқа Қазақстан атынан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Михаил Шайдоров қатысуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы жарыста медальдан үмітті болады-ау деген негізгі топта Шайдоров соңғысы болып мұз айдынға шықты. Өкінішке қарай, қысқа бағдарламаны қатесіз орындап шыққан Шайдоров небәрі 88.33 ұпай жинап, аралық нәтижеде үшінші орынға жайғасты. Бұл жайт спортшының ғана емес, жанкүйерлер мен отандық жаттықтырушылар штабының да таңданысын туғызды.

Жарыс кестесінде жапониялық Шун Сато (94.13 ұпай) көш бастап тұрса, ал екінші орында италиялық Даниэль Грааль (90.42 ұпай) келеді.

Еркін бағдарлама 25 қазанда өтеді.

Бұған дейін "Қайрат" – "Астана" матчына неге Италияның төрешілері қазылық ететінін жазған болатынбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Қытайдағы Гран-при кезеңінде екінші орын алды
17:45, 23 қараша 2024
Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Қытайдағы Гран-при кезеңінде екінші орын алды
Шайдоров әлем чемпионатының күміс жүлдесін жеңіп, 2026 жылғы Олимпиадаға жолдама алды
09:56, 30 наурыз 2025
Шайдоров әлем чемпионатының күміс жүлдесін жеңіп, 2026 жылғы Олимпиадаға жолдама алды
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Қытайдағы Гран-при жарысында екінші орын алды
19:30, 22 қараша 2024
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Қытайдағы Гран-при жарысында екінші орын алды

