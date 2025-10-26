#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Қытайдағы Гран-при кезеңінде үшінші орын алды

Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Қытайдағы Гран-при кезеңінде үшінші орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 09:41 Сурет: olympic.kz
Қытайдың Чунцин қаласында мәнерлеп сырғанаудан Гран-при кезеңі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнир аясында ерлер арасындағы жекелей сырғанауда Михаил Шайдоров ел намысын қорғады.

Әлем чемпионатының күміс жүлдегері қысқа бағдарламада үшінші орын иеленген болатын. Еркін бағдарламада да қазақстандық спортшы үшінші нәтиже көрсетті.

Қорытынды есеп бойынша Шайдоров Қытайдағы жарыста 262.67 ұпай жинап, қола медаль жеңіп алды.

Бірінші орынды жапон спортшысы Шун Сато (278.12) иеленсе, күміс жүлде италиялық Даниэль Грасльға (269.43) бұйырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Қытайдағы Гран-при кезеңінде екінші орын алды
17:45, 23 қараша 2024
Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Қытайдағы Гран-при кезеңінде екінші орын алды
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Қытайдағы Гран-при жарысында екінші орын алды
19:30, 22 қараша 2024
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Қытайдағы Гран-при жарысында екінші орын алды
Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Гран-при финалында үздік үштікке ене алмады
11:25, 08 желтоқсан 2024
Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Гран-при финалында үздік үштікке ене алмады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: