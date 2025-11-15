#Халық заңгері
Zakon.kz
Zakon.kz
Спорт

Михаил Шайдоров АҚШ-тағы Гран-при кезеңінде қысқа бағдарламада үшінші орын алды

Михаил Шайдоров АҚШ-тағы Гран-при кезеңінде қысқа бағдарламада үшінші орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 12:53 Сурет: olympic.kz
АҚШ-тың Лэйк-Плэсид қаласында мәнерлеп сырғанаудан Гран-при кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстар аясында ерлер жеке сында қысқа бағдарлама өткізілді.

Қазақстандық Михаил Шайдоров 89,67 ұпай жинап, аралық нәтиже бойынша үшінші орынға шықты.

Көшті жапониялық Казуки Томоно бастап, 95,77 ұпай иеленнді

Екінші орынға француз спортшысы Кевин Аймоз (93,56 ұпай) жайғасты.

Айдос Қали
