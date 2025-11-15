Михаил Шайдоров АҚШ-тағы Гран-при кезеңінде қысқа бағдарламада үшінші орын алды
АҚШ-тың Лэйк-Плэсид қаласында мәнерлеп сырғанаудан Гран-при кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыстар аясында ерлер жеке сында қысқа бағдарлама өткізілді.
Қазақстандық Михаил Шайдоров 89,67 ұпай жинап, аралық нәтиже бойынша үшінші орынға шықты.
Көшті жапониялық Казуки Томоно бастап, 95,77 ұпай иеленнді
Екінші орынға француз спортшысы Кевин Аймоз (93,56 ұпай) жайғасты.
