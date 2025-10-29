#Қазақстан
Спорт

Жүзгіш Федор Диденко жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды

Жүзгіш Федор Диденко жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 21:55 Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қазақстандық жүзгіш Федор Диденко қола медаль иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 200 метрге еркін стильде жүзуден финалда сәтті өнер көрсетіп, қашықтықты 01:52.99 уақытта жүзіп өтті.

Бұл сайыста Оңтүстік Корея өкілі Сенву Ко жеңіске жетті. Ал күміс жүлдені Қытай спортшысы Юшугуан Хэ иеленді.

Айдос Қали
Мәтіндегі қате: