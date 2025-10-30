Боксшы Мұхамедәлі Рүстембек жасөспірімдер Азиадасында екінші орын алды
Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бокс жарысы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасынан соңғы болып Мұхамедәлі Рүстембек (80 келіден жоғары) шаршы алаңға шықты.
Финалда ол Өзбекстан спортшысы Асадбек Султанбоевпен жұдырықтасты.
Өзбекстандық боксшы төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.
