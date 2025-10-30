#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Спорт

Боксшы Мұхамедәлі Рүстембек жасөспірімдер Азиадасында екінші орын алды

Боксшы Мұхамедәлі Рүстембек жасөспірімдер Азиадасында екінші орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 19:53 Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бокс жарысы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасынан соңғы болып Мұхамедәлі Рүстембек (80 келіден жоғары) шаршы алаңға шықты.

Финалда ол Өзбекстан спортшысы Асадбек Султанбоевпен жұдырықтасты.

Өзбекстандық боксшы төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дзюдо: Әділжан Жаудинов жасөспірімдер Азиадасының күміс жүлдегері атанды
20:39, Бүгін
Дзюдо: Әділжан Жаудинов жасөспірімдер Азиадасының күміс жүлдегері атанды
Қазақстандық туған әпке-сіңлілер жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль жеңіп алды
19:01, Бүгін
Қазақстандық туған әпке-сіңлілер жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль жеңіп алды
Вероника Елисеева Бахрейндегі жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды
10:52, 26 қазан 2025
Вероника Елисеева Бахрейндегі жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: