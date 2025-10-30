#Қазақстан
Спорт

Қазақстандық туған әпке-сіңлілер жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль жеңіп алды

Қазақстандық туған әпке-сіңлілер жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 19:01 Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бокстан финалдық сайыстар жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жарыста туған әпке-сіңлілер - Камила мен Аяулым Оспанова ерекше жетістікке жетті.

Қос аруымыз бір күнде тұғырдың ең биік сатысына көтерілді.

Аяулым 66 келіге дейінгі салмақта қарсыласынан басым түсіп, жеңімпаз атанды.

Ал Камила 75 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде алтын медаль жеңіп алды.

Айдос Қали
