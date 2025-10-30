Дзюдошы Тоғжан Төлебай Азия ойындарында қола жүлде үшін өткен белдесуде жеңіске жетті
Дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Тоғжан Төлебай Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында жүлдегерлер қатарынан көрінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы 70 келіден жоғары салмақ дәрежесінде сәтті өнер көрсетті.
Қола жүлде үшін өткен белдесуде қазақстандық дзюдошы таиландтық Пиятхида Сонгчайды жеңді.
