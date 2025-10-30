#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Спорт

Дзюдошы Тоғжан Төлебай Азия ойындарында қола жүлде үшін өткен белдесуде жеңіске жетті

Дзюдошы Тоғжан Төлебай Азия ойындарында қола жүлде үшін өткен белдесуде жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 20:45 Сурет: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Тоғжан Төлебай Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында жүлдегерлер қатарынан көрінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 70 келіден жоғары салмақ дәрежесінде сәтті өнер көрсетті.

Қола жүлде үшін өткен белдесуде қазақстандық дзюдошы таиландтық Пиятхида Сонгчайды жеңді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Джиу-джитсу шебері Рафаэль Орумбаев жасөспірімдер Азиадасында күмістен алқа тақты
20:51, Бүгін
Джиу-джитсу шебері Рафаэль Орумбаев жасөспірімдер Азиадасында күмістен алқа тақты
Қазақстандық бес дзюдошы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының финалына шықты
19:40, 29 қазан 2025
Қазақстандық бес дзюдошы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының финалына шықты
Дзюдошы Алуа Балтабай жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдегер атанды
21:30, 29 қазан 2025
Дзюдошы Алуа Балтабай жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдегер атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: