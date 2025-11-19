#Халық заңгері
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Спорт

Семсерлесуші София Актаева Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медаль еншіледі

Семсерлесуші, София Актаева, Ислам ынтымақтастығы ойындары, күміс медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 22:35 Сурет: olympic.kz
Семсерлесуден Қазақстан құрамасының өкілі София Актаева Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз рапирамен семсерлесуден Исламиаданы екінші орынмен аяқтады, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Финалда ол Түркия өкілі Алара Атмакамен кездесті. Тартысқа толы өткен айқаста 15:13 есебімен түркиялық спортшы жеңіске жетті.

Бұған дейін әйелдер күресінен Зейнеп Баянова Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының қола жүлдегері атанған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
