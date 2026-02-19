Конькимен жүгіруден жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңі: ұлттық құраманың тізімі
Сурет: olympic.kz
Конькимен жүгіруден Германияның Инцелль қаласында өтетін жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңіне қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жасөспірімдер санатында ел намысын Кристина Шумекова, Алина Шумекова, Варвара Глухова, Анастасия Беловодова, Вадим Чебардаков, Михаил Бровко, Михаил Матрюхин, Денис Мезенцев, Руслан Жанаділов қорғайды.
Нео-сеньорлар санатында Алина Дауранова, Мария Деген, Инесса Шумекова, Дарья Важенина, Абылайхан Қайырғазы, Дмитрий Осипенко, Азамат Сатқожа, Андрей Семёнов жарыс жолына шығады.
Әлем кубогы кезеңі 21–22 ақпан аралығында өтеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript