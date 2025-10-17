#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Спорт

2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары: ұлттық құраманың тізімі жарияланды

2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары: ұлттық құраманың тізімі жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 21:57 Сурет: olympic.kz
Бахрейннің Манама қаласында өтетін 2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары 22-31 қазан аралығында өтеді.

Жеңіл атлетика

Мирослава Агапитова

Аида Ақылбекова

Темірлан Аманғали

Махат Базарбаев

Афина Чолакиди

Юлия Дёмкина

Нұрзат Ғалымұлы

Георгий Глаголев

Қайсар Ілияс

Алиса Исаева

Ольга Изюмникова

Жәмила Қанат

Андрей Ким

Глеб Клепинин

Маргарита Косинова

Ақберен Көзтаева

Агата Красаева

Виктория Мельникова

Милена Мерц

Екатерина Михайленко

Мұрат Молдаш

Нұрболсын Мұрат

Дональд Мұратқалиев

Диана Салмина

Максим Сажнев

Ангелина Шрубянец

Дмитрий Спаский

Ерхан Талғат

Екатерина Тамилина

Ернұр Тұрдалы

Вероника Елисеева

Бағлан Ермек

Александра Евтеева

Алина Юсупова

Бадминтон

Тимур Бурханов

Алиса Кулешова

Мұстафа Мәлікжан

Диана Наменова

Баскетбол 3×3

Радмир Байораз

Сымбат Базарбайқызы

Шыңғыс Бисенғалиев

Жалғас Бисенов

Ульяна Мекшун

Арай Нұрболатқызы

Виктория Шин

Айтөре Сыздықов

Бокс

Эльнура Қоңырат

Индира Қыдырмолдаева

Рәмина Маханова

Санжар Матасов

Эмир Мұхит

Арман Мырсәбит

Жұмағали Нұрмахан

Аяулым Оспанова

Камила Оспанова

Мұхамедәлі Рүстембек

Даниял Шалқарбай

Марал Төлепберген

Шұғыла Жарас

Досжан Жұмахан

Тас жолдағы велоспорт

Ирина Ивановская

Валерия Кузнецова

Карина Мискова

Ұлан Мұратов

Кирилл Полышев

Әнел Тәшбай

Данил Третьяков

Ринат Ерік

E-sport

Әлихан Арманұлы

Диас Бекмұқанов

Дәурен Болат

Иманғали Пангереев

Данияр Шарабадин

Гольф

Исламия Әбелді

Әміржан Жылқайдаров

Гандбол

Балғын Әбибұлла

Эльдар Әміров

Иманғали Бақытқали

Артемий Баран

Василий Басов

Бекарыс Базарбек

Кирилл Богатской

Максим Болдырев

Элина Бурмистрова

Данил Деничик

Жанерке Ертазаева

Яна Франковская

Қызжібек Ғалым

Анастасия Голушко

Анастасия Григорьева

Темірлан Ілияс

Мәулен Қарсыбай

Илья Хвостов

Бану Көпжан

Нұрдана Қырғызбай

Анастасия Лобанова

Көркем Лутфуллаева

Константин Мамедов

Гүлдана Марал

Артур Марков

Дарья Мозговая

Анжелика Орловская

Иван Шапошников

София Шихалёва

Игорь Судариков

Айым Тұрсын

Матвей Ерастов

Джиу-джитсу

Мұслім Арсамақов

Мұхаммад-Мамай Әсетұлы

Ілияс Балтағазы

Абдулла Батырбек

Әдина Болатова

Айдар Болыc

Аяулым Досымжанқызы

Камила Қапан

Адель Кенжебаева

Рафаэль Орумбаев

Ермек Оспанов

Ләйлә Рахымжанова

Ерасыл Сабыр

Әлішер Сакимов

Нұрай Шыңғазы

Алдияр Уәлихан

Әмина Жұмабекова

Дзюдо

Аиша Алтай

Алуа Балтабай

Ысматұлла Құсайынов

Әділжан Нұрбекен

Інжу Сахабадин

Дәулеткерей Сейфил

Азима Серік

Фатима Сұпығалиева

Шыңғысхан Тәңірберген

Тоғжан Төлебай

Аслан Ерғалиев

Бекәлі Еркен

Әдия Жанахмет

Әділжан Жаудинов

Марғұлан Жұмабай

Інжу Жұмажан

Аралас жекпе-жек

Гүлжайна Ахтанова

Амелина Бакиева

Санжар Иманғали

Санжар Қартай

Алтаир Мейірханов

Дарын Мұстафин

Ералы Ордабаев

Нұртілеу Өтеген

Әмір Серік

Хадиша Телманқызы

Анеля Цой

Жайық Төлегенов

Муай-тай

Камила Абдолда

Рауан Шайқазанов

Ярослав Галич

Жалғас Ибрахим

Адиа Ізбасқан

Айсұлу Ковалева

Эмир Мамедов

Әльбина Насырова

Иса Саидов

Адина Сайлау

Әбілхайрхан Оразалин

Әльбина Жұминова

Пенчак силат

Абдурахман Әбжанов

Әлиям Әзизова

Жүзу

Дарья Чеснокова

Даниил Чужинов

Егор Демков

Фёдор Диденко

Таисия Короткова

Әлихан Құтлұмұрат

Яна Лукьянчикова

Маргарита Райенко

Анатолий Руденко

Александр Румынский

Елена Савицкая

Айжан Төребаева

Анастасия Ермакова

Таеквондо

Буняд Бахрамкулов

Нұрайым Бақытжанқызы

Алина Исаева

Нұрәлі Махмұт

Айым Серікбаева

Жанайбек Шамұратов

Егор Шаптефрац

Сабина Тортулова

Евгений Васенкин

Любовь Юн

Триатлон

Рамазан Айнегов

Артём Бедрин

Алхам Мұрат

Алуа Нұрмұхамет

Калерия Шнейдер

Үстел теннисі

Дарья Фу

Бақдәулет Саурбай

Жағажай волейболы

Әлихан Ағабек

Гаяна Галяш

Мерей Қожахмет

Оразалы Сағыныш

Ауыр атлетика

Әлихан Әскербай

Нұрсыйла Берікбол

Снежана Кашкарова

Ернұр Мырзахмет

Ксения Прозорова

Маргарита Ермакова

Бейбарыс Ерсейт

Нұржан Жұмабай

Күрес

Данаэль Әбдіқасым

Бақдәулет Ағабек

Ералы Әскербек

Бекасыл Асамбек

Інжу Баққожа

Шынайы Мәкен

Жайдар Мұқат

Нұртай Нәров

Сабыржан Рахатов

Нұрайым Саяхмет

Сания Сұлтанғали

Ибрагим Ысқақбек

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қытайдағы Азия ойындарына қатысатын қазақстандық теннисшілердің тізімі жарияланды
22:05, 21 қыркүйек 2023
Қытайдағы Азия ойындарына қатысатын қазақстандық теннисшілердің тізімі жарияланды
Бокстан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатына қатысатын ерлер құрамасының тізімі жарияланды
17:05, 25 тамыз 2024
Бокстан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатына қатысатын ерлер құрамасының тізімі жарияланды
Азия ойындары-2025: керлингтен Қазақстан намысын кімдер қорғайды
22:26, 08 қаңтар 2025
Азия ойындары-2025: керлингтен Қазақстан намысын кімдер қорғайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: