2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары: ұлттық құраманың тізімі жарияланды
Жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары 22-31 қазан аралығында өтеді.
Жеңіл атлетика
Мирослава Агапитова
Аида Ақылбекова
Темірлан Аманғали
Махат Базарбаев
Афина Чолакиди
Юлия Дёмкина
Нұрзат Ғалымұлы
Георгий Глаголев
Қайсар Ілияс
Алиса Исаева
Ольга Изюмникова
Жәмила Қанат
Андрей Ким
Глеб Клепинин
Маргарита Косинова
Ақберен Көзтаева
Агата Красаева
Виктория Мельникова
Милена Мерц
Екатерина Михайленко
Мұрат Молдаш
Нұрболсын Мұрат
Дональд Мұратқалиев
Диана Салмина
Максим Сажнев
Ангелина Шрубянец
Дмитрий Спаский
Ерхан Талғат
Екатерина Тамилина
Ернұр Тұрдалы
Вероника Елисеева
Бағлан Ермек
Александра Евтеева
Алина Юсупова
Бадминтон
Тимур Бурханов
Алиса Кулешова
Мұстафа Мәлікжан
Диана Наменова
Баскетбол 3×3
Радмир Байораз
Сымбат Базарбайқызы
Шыңғыс Бисенғалиев
Жалғас Бисенов
Ульяна Мекшун
Арай Нұрболатқызы
Виктория Шин
Айтөре Сыздықов
Бокс
Эльнура Қоңырат
Индира Қыдырмолдаева
Рәмина Маханова
Санжар Матасов
Эмир Мұхит
Арман Мырсәбит
Жұмағали Нұрмахан
Аяулым Оспанова
Камила Оспанова
Мұхамедәлі Рүстембек
Даниял Шалқарбай
Марал Төлепберген
Шұғыла Жарас
Досжан Жұмахан
Тас жолдағы велоспорт
Ирина Ивановская
Валерия Кузнецова
Карина Мискова
Ұлан Мұратов
Кирилл Полышев
Әнел Тәшбай
Данил Третьяков
Ринат Ерік
E-sport
Әлихан Арманұлы
Диас Бекмұқанов
Дәурен Болат
Иманғали Пангереев
Данияр Шарабадин
Гольф
Исламия Әбелді
Әміржан Жылқайдаров
Гандбол
Балғын Әбибұлла
Эльдар Әміров
Иманғали Бақытқали
Артемий Баран
Василий Басов
Бекарыс Базарбек
Кирилл Богатской
Максим Болдырев
Элина Бурмистрова
Данил Деничик
Жанерке Ертазаева
Яна Франковская
Қызжібек Ғалым
Анастасия Голушко
Анастасия Григорьева
Темірлан Ілияс
Мәулен Қарсыбай
Илья Хвостов
Бану Көпжан
Нұрдана Қырғызбай
Анастасия Лобанова
Көркем Лутфуллаева
Константин Мамедов
Гүлдана Марал
Артур Марков
Дарья Мозговая
Анжелика Орловская
Иван Шапошников
София Шихалёва
Игорь Судариков
Айым Тұрсын
Матвей Ерастов
Джиу-джитсу
Мұслім Арсамақов
Мұхаммад-Мамай Әсетұлы
Ілияс Балтағазы
Абдулла Батырбек
Әдина Болатова
Айдар Болыc
Аяулым Досымжанқызы
Камила Қапан
Адель Кенжебаева
Рафаэль Орумбаев
Ермек Оспанов
Ләйлә Рахымжанова
Ерасыл Сабыр
Әлішер Сакимов
Нұрай Шыңғазы
Алдияр Уәлихан
Әмина Жұмабекова
Дзюдо
Аиша Алтай
Алуа Балтабай
Ысматұлла Құсайынов
Әділжан Нұрбекен
Інжу Сахабадин
Дәулеткерей Сейфил
Азима Серік
Фатима Сұпығалиева
Шыңғысхан Тәңірберген
Тоғжан Төлебай
Аслан Ерғалиев
Бекәлі Еркен
Әдия Жанахмет
Әділжан Жаудинов
Марғұлан Жұмабай
Інжу Жұмажан
Аралас жекпе-жек
Гүлжайна Ахтанова
Амелина Бакиева
Санжар Иманғали
Санжар Қартай
Алтаир Мейірханов
Дарын Мұстафин
Ералы Ордабаев
Нұртілеу Өтеген
Әмір Серік
Хадиша Телманқызы
Анеля Цой
Жайық Төлегенов
Муай-тай
Камила Абдолда
Рауан Шайқазанов
Ярослав Галич
Жалғас Ибрахим
Адиа Ізбасқан
Айсұлу Ковалева
Эмир Мамедов
Әльбина Насырова
Иса Саидов
Адина Сайлау
Әбілхайрхан Оразалин
Әльбина Жұминова
Пенчак силат
Абдурахман Әбжанов
Әлиям Әзизова
Жүзу
Дарья Чеснокова
Даниил Чужинов
Егор Демков
Фёдор Диденко
Таисия Короткова
Әлихан Құтлұмұрат
Яна Лукьянчикова
Маргарита Райенко
Анатолий Руденко
Александр Румынский
Елена Савицкая
Айжан Төребаева
Анастасия Ермакова
Таеквондо
Буняд Бахрамкулов
Нұрайым Бақытжанқызы
Алина Исаева
Нұрәлі Махмұт
Айым Серікбаева
Жанайбек Шамұратов
Егор Шаптефрац
Сабина Тортулова
Евгений Васенкин
Любовь Юн
Триатлон
Рамазан Айнегов
Артём Бедрин
Алхам Мұрат
Алуа Нұрмұхамет
Калерия Шнейдер
Үстел теннисі
Дарья Фу
Бақдәулет Саурбай
Жағажай волейболы
Әлихан Ағабек
Гаяна Галяш
Мерей Қожахмет
Оразалы Сағыныш
Ауыр атлетика
Әлихан Әскербай
Нұрсыйла Берікбол
Снежана Кашкарова
Ернұр Мырзахмет
Ксения Прозорова
Маргарита Ермакова
Бейбарыс Ерсейт
Нұржан Жұмабай
Күрес
Данаэль Әбдіқасым
Бақдәулет Ағабек
Ералы Әскербек
Бекасыл Асамбек
Інжу Баққожа
Шынайы Мәкен
Жайдар Мұқат
Нұртай Нәров
Сабыржан Рахатов
Нұрайым Саяхмет
Сания Сұлтанғали
Ибрагим Ысқақбек