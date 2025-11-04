Қазақстан батуттағы гимнастикадан Испанияда өтетін әлем чемпионатына қатысады
Сурет: ҚР ҰОК
5-9 қараша аралығында Испанияның Памплона қаласында батуттағы гимнастикадан әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарысқа қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі де жария болды: Данил Мусабаев, Ерлан Тасмағамбетов, Роман Барков, Никита Тумаков және Виктория Бутолина.
Қазақстандық спортшылар жекелей және синхронды секіру бағдарламаларында, сондай-ақ ерлер және аралас санаттарда өнер көрсетеді, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Бұған қоса, ерлер құрамасы командалық есепте жүлде үшін бақ сынайды.
Бұған дейін Қазақстан футбол федерациясының (ҚФФ) бас хатшысы Давид Лория жас футболшы Диас Төлеудің алаңда қайтыс болуына қатысты пікір білдірген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript