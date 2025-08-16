Көркем гимнастикадан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
Сурет: olympic.kz
20-24 тамыз аралығында Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында көркем гимнастикадан әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы бұл дүбірлі додада жекелей және топтық жаттығуларда өнер көрсетеді.
Жекелей сында Айбота Ертайқызы мен Айым Мейіржанова бақ сынайды.
Ал топтық жаттығуларда Аида Хакімжанова, Айзере Кеңес, Жасмин Жүнісбаева, Кристина Чепульская, Айзере Нұрмағамбетова және Мадина Мырзабай жүлде үшін сынға түседі.
