Спорт

Таеквондодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды

Таеквондодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 22:40 Сурет: olympic.kz
24-30 қазан аралығында Қытайдың Уси қаласында таеквондодан әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған 179 елден 900-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын 16 таеквондошы қорғайды.

Ерлер:

  • 54 келі: Бекзод Қадірқұлов
  • 58 келі: Тамирлан Тілеулес
  • 63 келі: Самирхон Абабакиров
  • 68 келі: Дамир Шуленов
  • 74 келі: Бекасыл Ергеш
  • 80 келі: Батырхан Төлеугали
  • 87 келі: Нұрлан Мырзабаев
  • +87 келі: Бейбарыс Қаблан

Әйелдер:

  • 46 келі: Айдана Құмартаева
  • 49 келі: Нодира Ахмедова
  • 53 келі: Азиза Қаражанова
  • 57 келі: Мария Севостьянова
  • 62 келі: Айша Әділбекқызы
  • 67 келі: Нұрай Хусайнова
  • 73 келі: Назым Махмұтова
  • + 73 келі: Евгения Каимова
Айдос Қали
