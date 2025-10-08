Таеквондодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
Сурет: olympic.kz
24-30 қазан аралығында Қытайдың Уси қаласында таеквондодан әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған 179 елден 900-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын 16 таеквондошы қорғайды.
Ерлер:
- 54 келі: Бекзод Қадірқұлов
- 58 келі: Тамирлан Тілеулес
- 63 келі: Самирхон Абабакиров
- 68 келі: Дамир Шуленов
- 74 келі: Бекасыл Ергеш
- 80 келі: Батырхан Төлеугали
- 87 келі: Нұрлан Мырзабаев
- +87 келі: Бейбарыс Қаблан
Әйелдер:
- 46 келі: Айдана Құмартаева
- 49 келі: Нодира Ахмедова
- 53 келі: Азиза Қаражанова
- 57 келі: Мария Севостьянова
- 62 келі: Айша Әділбекқызы
- 67 келі: Нұрай Хусайнова
- 73 келі: Назым Махмұтова
- + 73 келі: Евгения Каимова
