Таеквондодан жастар арасындағы әлем чемпионаты: ұлттық құраманың тізімі
Сурет: olympic.kz
3-6 желтоқсан аралығында Кенияның Найроби қаласында таеквондодан U21 санатындағы әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Байрақты додада ел намысын 16 спортшы қорғайды. Төменде ұлттық құраманың толық тізімі берілген.
Ерлер
54 келіге дейін: Еркебұлан Еңсегенов;
58 келіге дейін: Жавоҳирхон Исламов;
63 келіге дейін: Темірлан Тілеулес;
68 келіге дейін: Арслан Ерментаев;
74 келіге дейін: Ергеш Бекасыл;
80 келіге дейін: Батырхан Қусетов;
87 келіге дейін: Батырхан Төлеуғали;
87 келіден жоғары: Бейбарыс Қаблан.
Әйелдер
46 келіге дейін: Ақбота Желеу;
49 келіге дейін: Нұрайым Жұмабек;
53 келіге дейін: Айдана Сүндетбай;
57 келіге дейін: Мария Севостьянова;
62 келіге дейін: Аяулым Асқар;
67 келіге дейін: Аружан Найманбаева;
73 келіге дейін: Назым Махмұтова;
83 келіден жоғары: Алтыншаш Ыдырыс.
