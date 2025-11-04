#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Спорт

Жас футболшының өліміне ҚФФ пікір білдірді

Жас футболшының өліміне ҚФФ пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 15:11 Сурет: Instagram/fckairat_academy
Қазақстан футбол федерациясының (ҚФФ) бас хатшысы Давид Лория жас футболшы Диас Төлеудің алаңда қайтыс болуына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Лорияның сөзінше, өлімнің нақты себебі әлі анықталуда.

"Бұл біз үшін үлкен трагедия, себебі бала мүлдем сау еді және өзін тамаша сезінген. Носилкалармен әкеткенде, сіздер көргендей, ол санасында болды. Иә, өзін нашар сезінді. Өкінішке қарай, әлемде мұндай трагедиялар жиілеп кетті, тіпті балалар толық медициналық тексеруден өткен болса да, неліктен бұл болып жатыр – оны зерттеу керек", – деді Лория.

"Хан Тенгри" Футбол клубының ойыншысы Диас Төлеу 16 қазан күні қайтыс болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық футболшы Мәжіліс сайлауына ұсынған өз кандидатурасын кері қайтарып алды
21:54, 17 наурыз 2023
Қазақстандық футболшы Мәжіліс сайлауына ұсынған өз кандидатурасын кері қайтарып алды
Қадыров Ресейдегі жағдайға қатысты пікір білдірді
15:32, 24 маусым 2023
Қадыров Ресейдегі жағдайға қатысты пікір білдірді
Қазақстан футбол федерациясының бұрынғы басшылығына қатысты тергеу басталды
18:16, 04 наурыз 2025
Қазақстан футбол федерациясының бұрынғы басшылығына қатысты тергеу басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: