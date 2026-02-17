#Референдум-2026
Спорт

Шайдоровтың жаттықтырушысы шәкіртінің жеңісіне пікір білдірді

Шайдоровтың жаттықтырушысы шәкіртінің жеңісіне пікір білдірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 09:13 Сурет: Instagram/urmanovteam
1994 жылғы Олимпиада чемпионы Алексей Урманов шәкірті мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоровтың 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарындағы жеңісіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шайдоров Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында өткен Олимпиадада қысқа және еркін бағдарламалардың қорытындысы бойынша 291,58 ұпай жинап, алтын медаль жеңіп алды.

Урмановтың айтуынша, бапкер ретіндегі сезімді спортшы кезіндегі толқыныспен мүлде салыстыруға келмейді.

"Әрине, эмоция мүлде бөлек. Мұны салыстыру мүмкін емес. Уайым да, толқу да басқаша. Бапкер ретінде жүйкең әлдеқайда көп жұқарады. Себебі спортшы мұз айдынына өзі шығып, бар мүмкіндігін көрсетеді — бәрі өз қолында. Ал сен ештеңе істей алмайсың, тек іштей қолдап, бар күшіңмен жанкүйер боласың. Бар эмоцияңды тежеп, соның сәтті өнер көрсетуін тілеп тұрасың", – деді Урманов Okko Sport арнасына берген сұхбатында.

Бұған дейін желідегі ағайын Михаил Шайдоровтың сүйіктісі болу мүмкін қызды тауып алғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Қазақстанда отандық өндірістегі автомобильдер арзандайды
13:14, Бүгін
Қазақстанда отандық өндірістегі автомобильдер арзандайды
Михаил Шайдоровтың бапкері шәкірті туралы мәлімдеме жасады
15:13, 14 ақпан 2026
Михаил Шайдоровтың бапкері шәкірті туралы мәлімдеме жасады
Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты
14:59, 15 ақпан 2026
Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты
