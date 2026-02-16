#Халық заңгері
Спорт

Желідегілер Михаил Шайдоровтың сүйіктісі болу мүмкін қызды "тауып алды"

Михаил Шайдоров, чемпион, Айсұлу Мырзағалиева, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 20:40 Сурет: Instagram/aislumurzagalieva
Әлеуметтік желі қолданушылары мәнерлеп сырғанаудан Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоровтың сүйіктісі болуы мүмкін болжамды қыздың төңірегінде әңгіме өрбітіп, оны белсенді талқылауда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған Айсұлу Мырзағалиеваның Instagram-дағы жазбасы түрткі болған.

Спортшының жеңісінен кейін ол: "My Olympic champion! Сөзім жоқ, сен ең мықтысың, әрдайым!" деген жазба жариялап, желідегілердің қызу талқысына қалған.

Жазба астына пікір қалдырушылар спортшыға білдірген қолдау сөзбен бірге, қыздың сұлулығына да баса мән берген.

Кейбір желі қолданушылары "әдемі және спорттық жұп" деп, оларды қосақтап та қойды. 

Бойжеткеннің өзге жазбалары астынан да Шайдоровтың басқан лайықтары мен жазған пікірлерін көруге болады. Айтқандай, бұл сұлу көркем гимнастикадан Азия чемпионы болып шықты.

Айта кетсек, мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанды.

Оқи отырыңыз
Спорт министрі мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоровтың жаттығуына барды
17:16, 13 мамыр 2025
Спорт министрі мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоровтың жаттығуына барды
Михаил Шайдоровтың бапкері шәкірті туралы мәлімдеме жасады
15:13, 14 ақпан 2026
Михаил Шайдоровтың бапкері шәкірті туралы мәлімдеме жасады
Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты
14:59, 15 ақпан 2026
Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты
