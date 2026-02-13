#Халық заңгері
Спорт

Сенсация! Михаил Шайдоров Олимпиада ойындарында алтын медаль жеңіп алды

Сенсация! Михаил Шайдоров Олимпиада ойындарында алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 03:47 Сурет: olympic.kz
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қысқа бағдарлама қорытындысында Шайдоров 92,94 ұпай жинап, бесінші орында тұрды.

Ал еркін бағдарламада қазақстандық спортшы төрешілердің шешімімен 198,64 ұпай жинап, жалпы есепте 291,58 ұпайға қол жеткізді. Бұл бағдарламада ол бес бірдей төрттік секіруді сәтті орындады.

Осы нәтижесінің арқасында Михаил Шайдоров жеңіс тұғырының биігіне көтеріліп, Олимпиаданың алтын медалін жеңіп алды.

Екінші орынды жапониялық Юма Кагияма иеленді – 280,06 ұпай. Шун Сато (Жапония) үздік үштікті түйіндеді – 274.90 ұпай.

Осылайша Қазақстан қысқы Олимпиада ойындарына тарихында екінші алтын медалін жеңіп алды. Бұған дейін Олимпиада ойындарында еліміз атынан алғаш рет жеңіс тұғырынан көрінген спортшы – 1994 жылы алтын медаль алған шаңғышы Владимир Смирнов еді.

Михаил Шайдоров: Олимпиада чемпионы атанғаныма әлі сене алар емеспін, медальді бүкіл Қазақстанға арнаймын
04:28, 14 ақпан 2026
Михаил Шайдоров: Олимпиада чемпионы атанғаныма әлі сене алар емеспін, медальді бүкіл Қазақстанға арнаймын
Шайдоров әлем чемпионатының күміс жүлдесін жеңіп, 2026 жылғы Олимпиадаға жолдама алды
09:56, 30 наурыз 2025
Шайдоров әлем чемпионатының күміс жүлдесін жеңіп, 2026 жылғы Олимпиадаға жолдама алды
Михаил Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан 2025 жылғы Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды
18:26, 13 ақпан 2025
Михаил Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан 2025 жылғы Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды
