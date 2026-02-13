Михаил Шайдоров: Олимпиада чемпионы атанғаныма әлі сене алар емеспін, медальді Қазақстан халқына арнаймын
"Шынымды айтсам, әлі де сене алар емеспін. Бүкіл маусым бойы өз-өзіммен күрестім. Бұл мен үшін ең ауыр маусымдардың бірі болды. Жарыстарда шамамен үш рет бес төрттік секіруді орындауға тырыстым. Бірде-бірі сәтті шықпады. Бірақ бүгін бәрі жүзеге асты. Бүгін қолымнан келді.
Мен бұл Олимпиадаға ұзақ дайындалдым. Маусым бойы тек өз жұмысымды атқарғым келді. Енді бәрі нәтижесін берді. Бұл медальді бүкіл Қазақстанға арнағым келеді.
Шынымды айтсам, басқа спортшылар үшін де қатты алаңдадым. Олимпиада – өте жүйкеге салмақ түсіретін жарыс. Эмоциямды жеңу бұйырды, ал кейбіреулерге қиын болды. Бағалар жария болғанда, аралық үшінші орында тұрғаныма сене алмадым. Ал бірінші орын алғанымды түсінгенде мүлдем...
Қолдау керемет болды. Әлеуметтік желіге кіру мүмкін емес еді. Трибуналардағы жанкүйерлер ерекше қолдады. Бәрі бір фильм секілді өтті. Әлі не болып жатқанын толық түсіне алмай тұрмын.
Бұл медаль мен үшін де, еліміз үшін де үлкен мәнге ие. Қазақстанда мәнерлеп сырғанаудың дамығанын қалаймын. Сол үшін бар күшімді саламын. Жағдай жасалады деп үміттенемін.
Менің медалім Денис Тен үшін де маңызды болар еді деп ойлаймын. Ол бізге жол ашты. Оның жолы да, менің жолым да оңай болған жоқ. Қазақстан спорты үшін жасаған еңбегі үшін Дениске алғыс айтқым келеді.
Олимпиадада әлі өнер көрсетіп жатқан спортшыларымызға сәттілік тілеймін. Оларға жанкүйер боламын. Мүмкіндік болса, барлық жарысқа баруға тырысамын", – деді чемпион.
Айта кетейік, Қазақстан Қысқы Олимпиада ойындарына тәуелсіз ел ретінде қатысқан тарихында екінші алтын медалін жеңіп алды. Бұған дейін 1994 жылы Владимир Смирнов шаңғы жарысынан Олимпиада чемпионы атанған еді.
Бұл – Қазақстанның мәнерлеп сырғанаудан алған алғашқы Олимпиада алтыны. Бұған дейінгі үздік нәтиже 2014 жылы Денис Тен иеленген қола жүлде болатын.
Еске салайық, бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанғанын хабарлаған едік.
Қазақстан Италиядағы Олимпиада ойындарының медаль кестесінде 15-орынға көтерілді.
Vogue Italia журналы Михаил Шайдоровтың қысқа бағдарламада киген жарыс костюмі жоғары бағалады.