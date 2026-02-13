Қазақстан Италиядағы Олимпиада ойындарының медаль кестесінде 15-орынға көтерілді
Сурет: olympic.kz
14 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстан Италияда өтіп жатқан қысқы Олимпиада ойындарының медаль кестесінде 15-орынға көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Михаил Шайдоровтың жеңісі Қазақстанды Миландағы Олимпиада ойындарының медаль есебінде 15-орынға шығарды.
Сурет: сркин
Норвегия құрамасы 18 медальмен (8 алтын, 3 күміс, 7 қола) жалпы есепте көш бастап келеді. Италия спортшылары 6 алтын, 3 күміс және 9 қола жүлдемен екінші орынға тұрақтады. АҚШ құрамасының қоржынында 14 медаль бар: 4 алтын, 7 күміс және 3 қола.
Ал Қазақстан құрамасы 1 алтын медальмен жалпы есепте 15-орында орналасып отыр.
Еске салайық, бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанғанын хабарлаған едік.
