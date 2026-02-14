#Халық заңгері
Спорт

Михаил Шайдоров: Менің медалім Денис Тен үшін де маңызды болар еді деп ойлаймын

Михаил Шайдоров, мәлімдеме, Денис Тен , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 10:29 Сурет: Instagram/olympickz
Мәнерлеп сырғанаудан 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының чемпионы Михаил Шайдоров жеңіске жету оңай болмағанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы осы маусым аса ауыр болғанын, Олимпиада ойындары үшін ұзақ дайындалғанын жасырмады, деп хабарлайды Kazinform.

"Маусым бойы өз-өзіммен күрестім. Жарыстарда бес бірдей төрттік секіруді шамамен үш рет орындап көруге тырыстым, бірақ бірде-бір рет сәтті шықпады. Ал бүгін бәрі сәтті орындалды. Сәті түсіп, қолымнан келді. Олимпиадаға ұзақ дайындалдым. Маусым бойы бар ойым — өз ісімді адал атқару болды. Енді еңбегімнің жемісін көріп отырмын. Бұл медальді Қазақстан халқына арнаймын", — деді ол.

Сонымен қатар Шайдоров Денис Теннің елімізде мәнерлеп сырғанау спортының дамуына қосқан үлесін атап өтті.

"Қазақстанда мәнерлеп сырғанаудың дамығанын қалаймын. Менің медалім Денис Тен үшін де маңызды болар еді деп ойлаймын. Ол бізге жол ашты. Оның да жолы оңай болған жоқ, менікі де жеңіл болмады. Еліміздегі мәнерлеп сырғанау спортының дамуына қосқан үлесі үшін Дениске алғыс айтамын", — деді Олимпиада чемпионы.

Айта кетсек, мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
