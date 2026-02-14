Михаил Шайдоровтың бапкері шәкірті туралы мәлімдеме жасады
Сурет: Instagram/olympia_da
Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоровтың жаттықтырушысы, ресейлік маман Алексей Урманов 14 ақпанда 2026 жылғы Олимпиада ойындарында өнер көрсеткен шәкірті туралы күтпеген мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"СЭ" басылымына берген сұқбатында ресейлік маман қазақстандықтың Олимпиада ойындарындағы жетістігінен алған эмоциялары өзі 1994 жылы алтын медаль жеңіп алған кезіндегі сезімдерінен өзгеше екенін атап өтті.
"Қазір бұл бала үшін кеудемде үлкен мақтаныш кернеп тұр. Бала емес енді, сол жігіт үшін, Михаил Шайдоров үшін. Өзіме менім білдіре алатын осындай спортшыны алғанымды қатты мақтан тұтамын. Тәуекелдерге бел бууды сеніп тапсыра аламын. Қысқа бағдарламадағы бүгінгі төрт флип өте шикі болатын, біз оған аз жаттықтық. Сондықтан соған қатты уайымдадым", – деп мойындады Алексей Урманов.
Сондай-ақ, жаттықтырушы Шайдоровтың орнында басқа спортшы болса, ол "оны ешбір жағдайда аталған трюкті орындауға жібермейтінін" атап өтті.
"Мен бұл спортшыға сенемін", – деп атап өтті Алексей Урманов.
Урманов пен Шайдоров 2018 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мәнерлеп сырғанаушы Алматыда дүниеге келген, бірақ Сочиде әйгілі ресейлік бапкердің қол астында жаттығады.
Айта кетсек, мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанды.
