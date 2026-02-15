#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Спорт

Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты

15.02.2026 14:59
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Олимпиада-2026 ойындарының "алтынын" жеңіп алып, ел тарихындағы мәнерлеп сырғанаудан тұңғыш Олимпиада чемпионы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Марапаттау рәсімінен кейін өткен баспасөз мәслихатында Шайдоров журналистердің Олимпиада-2014-тің қола жүлдегері Денис Тен туралы сұрағына жауап берді.


"Меніңше, Денис Тен тек маған емес, жалпы Қазақстандағы мәнерлеп сырғанау спортына әсер етті. Ол көптеген спортшыға, соның ішінде маған да жол ашты. Бұл өте маңызды. Бүгін мен жеңіп алған бұл медаль жас буынға, яғни қазақстандық балаларға жаңа мүмкіндіктердің есігін ашады деп үміттенемін. Олар үшін ешқандай шектеу жоқ екенін біледі", – деді қазақстандық спортшы.

Еске салайық, бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанғанын хабарлаған едік.

Қазақстан Италиядағы Олимпиада ойындарының медаль кестесінде 15-орынға көтерілді.

Vogue Italia журналы Михаил Шайдоровтың қысқа бағдарламада киген жарыс костюмі жоғары бағалады.

Шайдоровтың өзі бұл жеңісін Қазақстан халқына арнады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Михаил Шайдоров: Менің медалім Денис Тен үшін де маңызды болар еді деп ойлаймын
10:29, 14 ақпан 2026
Михаил Шайдоров: Менің медалім Денис Тен үшін де маңызды болар еді деп ойлаймын
Сенсация! Михаил Шайдоров Олимпиада ойындарында алтын медаль жеңіп алды
03:47, 14 ақпан 2026
Сенсация! Михаил Шайдоров Олимпиада ойындарында алтын медаль жеңіп алды
Михаил Шайдоров Instagram-дағы парақшасында алғашқы жазбасын жариялады
11:10, 14 ақпан 2026
Михаил Шайдоров Instagram-дағы парақшасында алғашқы жазбасын жариялады
Казахстанский теннисист устроил драму в битве за финал "Челленджера" в Индии
16:58, Бүгін
Казахстанский теннисист устроил драму в битве за финал "Челленджера" в Индии
Евсеев "сломил" малазийца и вышел в финал квалификации "Челленджера" в Индии
16:37, Бүгін
Евсеев "сломил" малазийца и вышел в финал квалификации "Челленджера" в Индии
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
16:19, Бүгін
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
Казахстанская горнолыжница оказалась в четвёртом десятке на ОИ после первого спуска
16:03, Бүгін
Казахстанская горнолыжница оказалась в четвёртом десятке на ОИ после первого спуска
