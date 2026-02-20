#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
494.66
581.87
6.43
Спорт

Михаил Шайдоров костюмін Олимпиада музейіне тапсырды

Михаил Шайдоров костюмін Олимпиада музейіне тапсырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 21:40 Сурет: olympic.kz
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ұлттық құрамасының көшбасшысы, Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров 2026 жылғы Олимпиада ойындарында еркін бағдарламада киген костюмін Олимпиада музейіне табыстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салтанатты рәсім Италияның Милан қаласындағы Конькимен жүгіру спорты үйінде өтті.

Іс-шараға Халықаралық конькимен жүгірушілер одағының президенті Ким Чжэ Ёль, Олимпиада мұражайы директорының орынбасары Ясмин Майхтри, сондай-ақ, Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин қатысты.

ҚР ҰОК басшысы Шайдоровтың жеңісі Қазақстан мәнерлеп сырғанауының тарихындағы алғашқы олимпиадалық алтын медаль екенін атап өтті.

"Бұл жай ғана жеңіс емес – бұл тарих. Бүгін сол тарихтың бір бөлігі мәңгі осында қалады. Костюмнің Олимпиада мұражайына тапсырылуы миллиондаған адамға чемпионымыздың мұрасын көруге мүмкіндік береді. Бұл костюм жас спортшылардың арманға ұмтылып, өзіне сенуіне ықпал етіп, жігерлендіреді. Михаил, осы сыйлығың үшін рақмет. Біз сені мақтан тұтамыз", – деді Геннадий Головкин.

Михаил Шайдоров бұл оқиғаның өзі үшін айрықша мәні бар екенін айтты.

"Костюмімді Олимпиада мұражайына тапсыру – мен үшін зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік. Бүгін осында тұрып, арманымның бір бөлігі әлемдік олимпиадалық мұраға айналатынына қуаныштымын. Бұл костюм – олимпиадалық арманға бастаған жолымыздың нышаны. Енді оның Қазақстан атынан әлемдік олимпиадалық қозғалыс жәдігерлерінің қатарында орналасуы мен үшін ерекше мәнге ие. Ол олимпиадалық арманның шекарасы жоқ екенін, әрбір спортшы үлкен олимпиадалық тарихтың бір бөлігі бола алатынын білдіретін нышанға айналсын. Халықаралық Олимпиадалық комитетке қолдау көрсеткені үшін алғыс айтамын", – деді Шайдоров.

Айта кетейік, Михаил Шайдоров бұл костюммен Олимпиадаға дейін Гран-при финалында да өнер көрсеткен. Алайда төртжылдықтың басты додасына дейін киім қайта толықтырылып, жетілдірілді. Қазақстандық дизайнерлермен бірге спортшы ғарыш кеңістігін бейнелейтін қанық көк түсті таңдаған. Бұл түс "Бесінші элемент" фильмінің тұтас атмосферасын айқын көрсетеді. Дизайны жұлдыздарды еске түсіретін шыны әшекейлер және тастармен толықтырылған.

Еске сала кетейік, Михаил Шайдоров Милан-Кортина-2026 қысқы Олимпиадасында мәнерлеп сырғанаудан алтын медаль жеңіп алып, тәуелсіз Қазақстан тарихында қысқы спорт түрлерінен шыққан екінші Олимпиада чемпионы атанды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Сенсация! Михаил Шайдоров Олимпиада ойындарында алтын медаль жеңіп алды
03:47, 14 ақпан 2026
Сенсация! Михаил Шайдоров Олимпиада ойындарында алтын медаль жеңіп алды
Михаил Шайдоров Олимпиада алдындағы топ-турнирде жүлдегерлер тізіміне енген жоқ
10:34, 26 қаңтар 2026
Михаил Шайдоров Олимпиада алдындағы топ-турнирде жүлдегерлер тізіміне енген жоқ
Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Денис Тен мемориалында қысқа бағдарламада жеңіске жетті
22:21, 02 қазан 2025
Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Денис Тен мемориалында қысқа бағдарламада жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Видеообзор обидного поражения "Барыса" в КХЛ
22:35, Бүгін
Видеообзор обидного поражения "Барыса" в КХЛ
Янник Синнер назвал один из важнейших для него турниров этого сезона
22:27, Бүгін
Янник Синнер назвал один из важнейших для него турниров этого сезона
Казахстанская конькобежка стала седьмой на Олимпиаде-2026
21:55, Бүгін
Казахстанская конькобежка стала седьмой на Олимпиаде-2026
Голевой перестрелкой завершился матч "Барыса" в КХЛ
21:48, Бүгін
Голевой перестрелкой завершился матч "Барыса" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: